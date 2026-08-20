İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ: Müze haline getirilen yapı, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalarda yer edinmişti. Doğduğu mekanın kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözleriyle mağarayla gurur duyduğunu belirtmişti. Tatlıses’in geniş hayran kitlesine ve kentin her yıl ağırladığı binlerce turiste rağmen müzenin adeta sinek avlaması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.