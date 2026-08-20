İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi
Şanlıurfa'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği ve Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. İbrahim Tatlıses'in "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" dediği tarihi mekanı 2 yılda toplamda sadece 250 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Günde ortalama bir kişinin bile uğramadığı müze ev için konum ve tanıtım yetersizliği tartışmaları başladı.