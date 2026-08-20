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İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

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İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

Şanlıurfa'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği ve Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. İbrahim Tatlıses'in "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" dediği tarihi mekanı 2 yılda toplamda sadece 250 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Günde ortalama bir kişinin bile uğramadığı müze ev için konum ve tanıtım yetersizliği tartışmaları başladı.

#1
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda beklentilerin çok gerisinde kaldı. Günde ortalama bir kişinin bile gezmediği ve toplam ziyaretçi sayısı 250'de kalan müzenin ilgi görmemesi, konum ve tanıtım eksikliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

#2
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını öne çıkarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesi kapsamında, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği mağara aslına uygun olarak düzenlenip müze ev statüsüyle ziyarete açılmıştı. Ancak büyük umutlarla hayata geçirilen proje, açılışının üzerinden geçen 2 yıllık sürede beklentilerin çok gerisinde kaldı.

#3
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ: Müze haline getirilen yapı, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalarda yer edinmişti. Doğduğu mekanın kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözleriyle mağarayla gurur duyduğunu belirtmişti. Tatlıses’in geniş hayran kitlesine ve kentin her yıl ağırladığı binlerce turiste rağmen müzenin adeta sinek avlaması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

#4
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

TANITIM VE KONUM EKSİKLİĞİ Mİ? Haliliye Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında mağaranın doğal yapısı titizlikle muhafaza edilmiş, iç mekana sanatçının yaşamından kesitleri yansıtan unsurlar eklenmişti.

#5
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

Yerel kaynaklar, ziyaretçi sayısının günde ortalama 1 kişinin bile altına düşmesinde konum ve tanıtım yetersizliğinin etkili olduğunu savunuyor.

#6
Foto - İbrahim Tatlıses’e müze şoku: 2 yılda sadece 250 kişi gezdi

Bölge turizmine canlılık getirmesi amacıyla açılan müzenin önümüzdeki dönemde nasıl değerlendirileceği ve ziyaretçi trafiğini artırmak adına yeni bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

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