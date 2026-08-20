Bebek bisküvilerinin bu şekilde satılması yasaklandı!

Bebek bisküvilerinin yeni taslağa göre içerdiği şeker, tuz, kurşun ve arsenik miktarlarına sınır getirilecek.

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı yeni “bebek bisküvisi” standardı taslağıyla, bebeklere yönelik üretilen bisküvilere ilişkin kriterler yeniden ele alındı. Taslakta ürünlerin içeriğindeki şeker miktarı ve ağır metal seviyelerinin yanı sıra mikrobiyolojik kriterler, ambalaj ve etiketleme kuralları da yeniden düzenlendi.

Hazırlanan taslağa göre bebek bisküvileri, içerdikleri şeker oranı esas alınarak “şekerli” ve “az şekerli” şeklinde iki gruba ayrılacak. Ürünler, aynı zamanda çeşni maddesi kullanılıp kullanılmamasına göre “sade” veya “çeşnili” olarak sınıflandırılacak. Yeni düzenlemede bebek bisküvilerindeki tuz miktarına da sınır getirilecek ve tuz oranının yüzde 1’in üzerine çıkmasına izin verilmeyecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ürünlerde kurşun seviyesi kilogram başına en fazla 0,3 miligram, arsenik seviyesi ise kilogram başına 0,2 miligram olabilecek. Bunun yanı sıra, bebek bisküvilerinin mikrobiyolojik açıdan güvenliğini sağlamak amacıyla salmonella ve listeria gibi mikroorganizmaların varlığına yönelik kontrol kriterleri de uygulanacak.

TESTLERDEN GEÇİRİLECEK

Söz konusu maddelerin belirlenmesi laboratuvar analizleriyle gerçekleştirilecek. Yapılan testlerde elde edilen değerlerin taslakta belirtilen sınırların dışında kalması durumunda ürün, ilgili standarda uygun kabul edilmeyecek. Taslakta ayrıca bebek bisküvilerine ilave edilebilecek vitamin ve minerallere ilişkin kapsamlı düzenlemeler de yer alıyor. A, D, E, K ve C vitaminleri ile B grubu vitaminleri ve folik asit için belirli ölçütler getirilirken; kalsiyum, demir, çinko, iyot, magnezyum ve mangan gibi minerallerin kullanım miktarlarına yönelik de sınırlar belirlendi.

AMBALAJSIZ SATIŞA SON

Bebek bisküvilerinin satış şekline ilişkin de yeni kurallar yer alıyor. Buna göre ürünlerin yalnızca ambalajlı şekilde satışa sunulmasına izin verilecek; açıkta veya ambalajsız olarak satılması mümkün olmayacak. Kullanılacak ambalajların ise bisküvileri kırılma ve dış etkenlere karşı koruyacak nitelikte olması gerekecek. Ayrıca ambalajların temiz ve kuru olması, yağ emmemesi ve rutubet çekmemesi şartları aranacak.

O İFADELER YER ALACAK

Ambalajlara “4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez” ve “Anne sütü bebekler için en uygun besindir” ifadeleri eklenecek.

Ürünlerini belirlenen standarda uygun şekilde ürettiğini veya sattığını beyan eden imalatçı ve satıcılar, talep edilmesi durumunda standarda uygunluk beyannamesini sunmakla yükümlü olacak. Söz konusu beyannamede, ürünün ilgili standartlara uygun üretildiği ve gerekli muayene ve deneylerden geçirilerek uygun sonuçlar elde edildiğine dair bilgilere yer verilecek.