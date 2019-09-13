Genç kadının yakınları inanamadı! Ölü bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan İrem Ayrancı'nın (30),polis ve sağlık ekiplerince çilingirle girilen evinde cansız bedeni bulundu. Genç kadının yakınları büyük şok yaşadı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı13 Eylül 2019 Cuma 14:34
Eskişehir'in Tepebaşı'na bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Manyas Sokak'ta, apartmanın giriş katında yaşayan İrem Ayrancı'dan (30) bir süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı çilingire açtırarak, eve giren ekipler, Ayrancı'yı hareketsiz yatarken buldu.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayrancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrancı'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
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