Genç kadını takip eden şüpheli enselendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlaşılan şahıs güven timlerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği belirlenen şahıs güven timlerince fark edilerek enselendi.
İddiaya göre; dün saat 18:00 sıralarında İstiklal Caddesi’nde, 28 yaşındaki Sezer T., metroda 23 yaşındaki Ö.K. adlı genç kadının yanına oturdu.
Metroda yanına oturdu, sonrasında takip etti
Taksim'de metrodan inen Ö.K. isimli genç kadın, İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü sırada, metroda yanına oturan şüphelinin kendisini takip ettiğini fark etti.
Kadının tedirgin tavırları fark edildi
Genç kadının tedirgin tavırlarını fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, genç kadını ve şüpheliyi takibe aldı.
Cadde boyu devam eden adım adım takip kameralara yansıdı.
Genç kadına sözlü tacizde bulundu
Genç kadın, cadde üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden şahıstan kurtulmaya çalışsa da, Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan şahıs, bu sefer de kendisine sözlü tacizde bulundu.
Polis tarafından enselendi
Bunun ardından polis ekipleri olaya müdahale etti ve Sezer T.’yi enseleyerek gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere Amirliğe götürüldü
Genç kadının şikayetçi olduğu Sezer T. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.