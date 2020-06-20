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Aktüel

Genç kadın evinde ölü bulundu

Düzce’de bir kadın evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:35:31 -
Genç kadın evinde ölü bulundu

Düzce’de bir kadın evinde ölü bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 5. caddede meydana geldi. Diyaliz hastası olan kocası ile birlikte diyaliz hastanesine giden Yasemin İlhan (34) eşinden önce eve geldi. Kocası eşini telefonla aradı fakat ulaşamayınca eve geldi. Çağrılan itfaiye ekibiyle eve girdiğinde kadının evde hareketsiz bir şekilde yattığı tespit edildi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Ambulans ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı evde yaptığı incelemenin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kadın memleketi Giresun’da toprağa verileceği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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