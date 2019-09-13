0553 313 94 23

Genç kadın av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç bir kadın evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

13 Eylül 2019 Cuma 11:27
Genç kadın av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç bir kadın evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası tüfekle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gamze K. (18) evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Gamze K.’yı kanlar içinde yerde gören ailesi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze K.’nın yüzüne saçmaların isabet etmesi sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda cinayet şüphelisi G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.’yi (30) suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gamze K.’nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yavuz kararlı konuştu: “Kaçakçılık olaylarına göz açtırmayacağız”
    1. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    2. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    3. Askeri birlik arazisine yıldırım..
    4. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    5. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    6. Ordu kendi elektriğini üretecek
    7. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
    8. Büyükşehir’den Manavgat kırsalına..
    9. Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis..
    10. "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış..
    11. 'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları..
    12. Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için..
    13. Başkan Ensari’den yapımı devam eden..
    14. Sokak ortasında bıçaklandı
    15. Döviz kurları
    16. Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör..
    17. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
    18. Yetim Vakfı çocuk istismarına karşı..
    19. Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı
    20. Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...