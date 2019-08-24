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Genç judocunun gözü yine zirvede

- Polonya'daki Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Iğdırlı judocu Özlem Yıldız, bu yıl Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor- Milli judocu Özlem Yıldız:"Tek dileğim başarılarımı devam ettirmek ve ülkemin bayrağını dünyada göndere çekmek ve milli marşımızı okutmak"- Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit:- "Iğdır'dan yetişen gençlerimiz birçok uluslararası şampiyonadan ülkemize altın madalyalarla döndüler"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
Genç judocunun gözü yine zirvede


IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Iğdırlı judocu Özlem Yıldız, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Kentte eğitim gören lise öğrencisi milli judocu Özlem Yıldız, 9 yaşında tanıştığı judoyu tutkuya dönüştürüp hiç bırakmayarak, geçen yılki Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye elemelerinde de ilk sırayı alarak Avrupa kupalarında yarışmaya hak kazanan Yıldız, aynı yıl bu sporda Balkan şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında da birinci olan Yıldız, ardından Polonya'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Son olarak geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 2019 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları Festivali'nde şampiyon olarak yurda altın madalyayla dönen genç sporcu, eylül ayında Kazakistan'da gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız'ın kurumsal anlamda ülkeyi ve Gençlik ve Spor Bakanlığını, taşrada ise Iğdır'ı başarısıyla gururlandırdığını söyledi.

Iğdırlı sporcuların özellikle judo spor dalında önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Yiğit, "Bundan yaklaşık 5 yıl önce Judo Federasyonu Başkanı Fatih Ünsal tarafından ilimize gönderilen yetenekli Judo Antrenörü Serkan Esenboğa ile Iğdır'da judoda sporcularımız tarafından önemli atılımlar yapılmaya başlandı. Iğdır'dan yetişen gençlerimiz bir çok uluslararası şampiyonadan ülkemize altın madalyalarla döndüler." dedi.

Yiğit, milli sporcunun Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla döneceğine inandıklarını vurgulayarak, "Mütevazı bir ailemizden gelen Özlem Yıldız kızımız küçük yaştan itibaren spor müdürlüğümüz bünyesinde yetişmiş, bugün de emeğinin karşılığını elde ettiği başarılarla kazanmıştır. Geçen yıl Avrupa'da birincilik elde etti. Bu yıl da takım olarak bir ilke imza atarak Avrupa'da hiç yenilgisiz birinci oldular, kızımızın bu başarıları bizleri gururlandırmıştır." diye konuştu.

Antrenör Serkan Esenboğa da kentte birçok başarılı sporcunun olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Özlem ile hedefimiz bir kadın sporcunun hem Avrupa hem de dünya gençlik oyunlarında üçte üç yapıp ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesidir. Hatta daha ilerisi olan 2024 Olimpiyatları'nda Özlem'in ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. Özlem'i şu anda Kazakistan'da yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonasına hazırlıyoruz, tek dileğimiz buradan birincilik alarak ülkemize altın madalyayla dönmesidir."


- "Tek dileğim ülkemin bayrağını dünyada göndere çekmek"


Genç sporcu Özlem Yıldız da, aldığı başarılarla Türkiye'yi temsil etmenin kendisini gururlandırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Avrupa'da peş peşe 2 madalya alarak Türkiye ve dünya rekoru kırdım, bu benim için güzel ve gurur verici duygu oldu. Şimdiki hedefim de Dünya Şampiyonu olarak 3 kez üst üste madalya alan tek kadın sporcu olmaktır. Küçük bir ilden hocamın da desteğini alarak milli takıma girdim. Antrenmanlar zordu ama pes etmedik, çünkü hedefimiz daha büyük yerlerde olmaktır. Bunun için ciddi, yoğun tempolu bir çalışma içerisindeyim. Tek dileğim başarılarımı devam ettirmek ve ülkemin bayrağını dünyada göndere çekmek ve milli marşımızı okutmak."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:28
  1. Avrupa Judo Şampiyonası
  2. ığdır
  3. Kazakistan
  4. Özlem Yıldız
  5. Türkiye Judo Fedarasyonu

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