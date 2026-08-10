Genç İHH’nın Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı

Düzenlenen mezuniyet törenine İstanbul İHH Başkanı Mehmet Kesmen, Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş ile 2 bin 500 öğrenci ve veli katıldı. Eğitici, sosyal ve kültürel faaliyetlerle dolu geçen yaz döneminin ardından düzenlenen kapanış programında, Muhabbet Okulu’nda eğitim gören öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. 5 hafta boyunca süren Muhabbet Okulu Yaz Programı’nda öğrenciler Kur'an, tefsir, hadis, ilmihal, temel afet bilinci, teknoloji eğitimleri, sportif faaliyetleri ve atölye dersleri aldı.





Ayrıca, 20 yıl önce Müslüman olan Zacharias Crist, yaptığı konuşmada çocuklara dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Kendisinin de Müslüman bir arkadaşı sayesinde İslam ile şereflendiğini belirten Crist, çocukların öğrendikleri yabancı diller sayesinde başkalarının da doğru yolu bulmalarına vesile olabileceklerini ifade etti.

“Hepinizi tebrik ediyorum”

Programda söz alarak konuşan İstanbul İHH Başkanı Mehmet Kesmen, "'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Hadis-i şerifine vakıf olan kıymetli öğretmenlerimizi ve sevgili çocukları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.





“Kur'an-ı Kerim de bizim rehberimizdir”

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya ise yaptığı konuşmasında, “Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben hepinizi alkışlamak istiyorum; çünkü siz yazınızı çok değerli bir şey için geçirdiniz. Arkadaşlar, insan hayatı bir yolculuktur ve bu yolculuk doğum ile beraber başlar. İnsanın hayatının her aşamasında amaçları ve hedefleri olmalı. İnsanın hayatının her safhasında ihtiyacı olan bir şey vardır, o da rehberdir. Biz hayat yolculuğumuza bir rehber olmadan devam edersek yolumuzu kaybederiz” ifadelerine yer verdi.

“Muhabbet okulumuz 5 hafta sürdü”

İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş yaptığı konuşmada, “Kıymetli hazirun, kıymetli veliler ve sevgili kardeşlerim; bu güzel programı burada yaptığımız için Allah'a hamdediyorum. Sizlerle beraber İstanbul'da nice güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Sizlerle birlikte güçlüyüz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 5 hafta boyunca güzel çalışmalar yaptık. İnşallah hep beraber nice faaliyetler de yapmak nasip olur.” ifadelerine yer verdi.

Tarihî cami avlusunda kurulan özel alanlarda saat 10.00 ile 12.30 arasında süren etkinlikler, ikramlar ve eğlenceli oyunlar çocuklara bayram havası yaşattı.