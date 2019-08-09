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Genç hostesin feci ölümü! Kaza mı cinayet mi?

İstanbul Pendik’te erkek arkadaşı M.C.O. ile tartıştığı esnada 3. kattaki evinin balkonundan düşen hostes 23 yaşndaki Özge Birol feci şekilde can verdi. M.C.O. ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:05
Genç hostesin feci ölümü! Kaza mı cinayet mi?

Özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol ile aynı şirkette pilot olan erkek arkadaşı M.C.O. iddialara göre geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bir mekana gittiler. Buradan ayrılan ikili saat 04.30 sıralarında Özge Birol’un Pendik’teki evine gittiler. Evde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Özge Birol 3. katta bulunan evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C.O.’nun ifadesinde, Özge Birol’un kendisini balkondan aşağı atmaya çalıştığını, genç kadını tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadığını ve balkondan aşağı düştüğünü söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

M.C.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:05
  1. Özge Birol
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