Genç hafız otobüsdeki edepsizliğe sabırla cevap verdi
Otobüste yolculuk sırasında yanındaki genç, hafızı defalarca rahatsız etti. Genç hafız, sabır ve terbiye ile cevab verdi.
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Otobüste yolculuk sırasında yanındaki genç, hafızı defalarca rahatsız etti. Genç hafız, sabır ve terbiye ile cevab verdi.
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