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Yaşam Genç hafız otobüsdeki edepsizliğe sabırla cevap verdi
Yaşam

Genç hafız otobüsdeki edepsizliğe sabırla cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 22:05:00 - 2023-07-15 22:33:10

Otobüste yolculuk sırasında yanındaki genç, hafızı defalarca rahatsız etti. Genç hafız, sabır ve terbiye ile cevab verdi.

Yolculuk sırasında yanındaki genç hafızı sinir etmek isteyen şahıs, istediği kargaşayı alamadı.

Genç hafız, yapılan edepsizliğe sabırla direnerek oyuna gelmedi.

Sosyal medyadan tepki gösterildi

Genç hafıza yapılan bu çirkinliğe sosyal medyadan çok sayıda kişi tepki gösterdi.


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