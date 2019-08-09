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Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya Şampiyonası’na hazır

Estonya’da 12-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’na katılacak olan milliler hazırlıklarını tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya Şampiyonası’na hazır

Estonya’da 12-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’na katılacak olan milliler hazırlıklarını tamamladı.


Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda ilk olarak mindere serbest stildeki güreşçiler çıkacak. Teknik Direktör Ruşan Çetin yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı, yarın Estonya’ya hareket edecek. Bu yıl hazırlık kamplarının oldukça verimli geçtiğini belirten Ruşan Çetin, “Avrupa Şampiyonası öncesinde Niğde’de, sonrasında ise Elmadağ’da 2 ve son olarak da Bursa TOHM Merkezi’nde kamplar yaptık. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya almıştık. Şu an takımımızın form durumu Avrupa Şampiyonası’na göre daha iyi. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek ve madalya sayımızı artırmak” şeklinde konuştu. Yarın sabah Estonya’ya hareket edecek olan Genç Serbest Güreş Milli Takımı, 15 Ağustos tarihinde yurda dönecek.



Serbest stilde mücadele edecek güreşçiler şunlar:


57 kg: Ahmet Duman (İstanbul İBB)


61 kg: Mustafa Keleş (İstanbul Sancaktepe SK)


65 kg: Ahmet Salim Yiğit (Ankara TEDAŞ)


70 kg: Ömer Faruk Çayır (Kahramanmaraş B.B.Spor )


74 kg: Abdulvasi Balta (İstanbul Sancaktepe SK)


79 kg: Ömer Faruk Karadeniz (İstanbul Sancaktepe SK)


86 kg: Çağrı Can Bayram (Ankara TEDAŞ)


92 kg: Polat Polatçı (İBB)


97 kg: Feyzullah Aktürk (Kahramanmaraş B.B. Spor)


125 kg: Paşa Ekrem Karabulut ( Ankara TEDAŞ)



Genç Kadın Milli Takımı, 12 Ağustos’ta gidecek


Şampiyonada serbest stil maçlarının ardından genç kadınlar müsabakaları yapılacak. Genç Kadın Milli Takımı, Estonya’ya 12 Ağustos tarihinde gidecek. Teknik Direktör Murat Gençtürk yönetiminde Yalova’da 4 hazırlık kampını geride bırakan milliler, çalışmalarını tamamladı. İyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını belirten Murat Gençtürk, “Kamplarımız verimli geçti. Ancak madalya alabilecek bir kaç güreşçimiz sakatlıklarından dolayı bizlerle birlikte olamadı. Avrupa Şampiyonası’ndan iki gümüş madalya ile dönmüştük. Dünya Şampiyonası’ndan da madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz” dedi. Güreşçiler 17 Ağustos tarihinde yurda dönecek.



Şampiyonada yer alacak sporcular şöyle:


50 kg: Zehra Demirhan (İstanbul ENKA)


53 kg: Rahime Arı (İstanbul ENKA)


55 kg: Elvira Kamaloğlu (Erzincan Üzümlü SK)


57 kg: Özge Fındıkçı (Yalova Tersaneler SK)


59 kg: Elmas Çelik (Yalova Tersaneler SK)


62 kg: Cansu AKSOY (İstanbul ENKA)


65 kg: Yağmur Çakmak (İstanbul ENKA)


68 kg: Kadriye Aksoy (İstanbul ENKA)


72 kg: Merve Pul (İstanbul ENKA)


76 kg: Mehtap Gültekin (Yalova Tersaneler SK)



Greko-romende hedef ilk üç


Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere son olarak greko-romen stildeki güreşçiler çıkacak. 14 Ağustos tarihinde Estonya’ya gidecek olan Greko-Romen Milli Takımı, şu an Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri’nde kampta. İlk iki kampını Niğde Demirkazık’ta yapan milli güreşçiler, sonrasındaki iki kampı Sarıyer’de gerçekleştirdi. Teknik Direktör Muhammet Yücedağ şampiyona için artık hazır olduklarını söyleyerek, “Güreşçilerimizin performansı bizleri mutlu ediyor. Dünya Şampiyonası’na hazır durumdayız diyebilirim. Son Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın, 1 bronz madalya olmak üzere 3 madalya kazanıp, takım olarak kıl payı üçüncülüğü kaçırmıştık. Estonya’da madalya sayımızı artırmayı ve takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Milli Takım şampiyonanın ardından 19 Ağustos’ta yurda dönecek.



Şampiyonada greko-romen stilde şu sporcular temsil edecek:


55 kg: Mükremin Aktaş (Hendek Güreş İhtisas)


60 kg: Kerem Kamal (İstanbul Pendik Güreş İhtisas Kulübü)


63 kg: Abdullah Toprak (Kayseri Şeker Spor)


67 kg: Abdussamet Başar (İstanbul B.B)


72 kg: İsmail Gün (Ankara ASKİ)


77 kg: Abdurrahman Kalkan (İstanbul B.B.)


82 kg: Doğan Kaya (Manisa Akhisar Belediyespor)


87 kg: Bedirhan Tan (İstanbul B.B.)


97 kg: Beytullah Kayışdağı (Ankara ASKİ)


130 kg: Muhammet Hamza Bakır (İstanbul B.B.)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. doğa

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