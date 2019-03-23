Genç görünmek için yeni trend yüz pilatesi

Vücudun her köşesindeki kaslar üzerinde etkisini gösteren ve temel prensipleri nefes, konsantrasyon ve kontrol olan pilates, artık genç görünmek için yüz pilatesi olarak da uygulanıyor. Tek seansta bile yüzdeki sıkılaşmanın etkisinin görüldüğünü belirten Dr. Hülya Özlem Şener, yurt dışında sıklıkla kullanılan yüz pilatesini Türkiye’de de uygulamaya başladıklarını söyledi.

Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş egzersiz sistemi olan pilatesin bir fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemi olarak ortaya çıktığını ve istenilen kası istenen şekilde çalıştırma planıyla ilerleyen bir sistem olduğunu ifade eden Dr. Fizyoterapist Hülya Özlem Şener, vücutta kullanılan pilatesin aynı şekilde yüz için de uygulanabildiğini söyledi.

Yüzdeki 50’nin üzerinde kas çalıştırılıyor

Yurt dışında yüz pilatesinin sık olarak kullanıldığını belirten Dr. Şener, "’Vücudumuzda kasları kullanabilme yeteneğine sahibiz, bunu yüzümüzde neden yapmayalım?’ fikriyle ortaya çıkmış bir konsept aslında yüz pilatesi. Yurt dışında kullanan birçok merkez var, Türkiye’de henüz böyle bir yayılım olmadı, sanırım biz ilk olacağız. Gövdenin derin kaslarını, solunum aktivesini, diyafragmayı mutlaka devreye sokarak yüzümüzde bulunan 50’nin üzerindeki kası tek tek çalıştırmak istiyoruz. Çünkü yüzdeki kasları konuşup mimik yaparken aktif olarak harekete geçiremiyorum. Birkaç tanesi hareket halinde bulunuyor ama yüz pilatesi ile hepsini tek tek çalıştırmayı öğreteceğiz. Ayrıca nasıl ki vücutta esneklik olmadan kuvvetlendirme yaparsanız sakatlanma meydana geliyorsa, aynı şey yüz için de geçerlidir. Bu yüzden, önce yüz kaslarında esnekliği arttıracağız ve ondan sonra her bir kası kendi anatomik yönünde kuvvetini arttıracağız ki böylece hem kasta bir kısalma elde edelim, hem sarkmaları ortadan kaldıralım, hem de oksijenlenmesini sağlayalım. Bu sayede yüz üzerindeki metabolitlerin atılımlarını arttırmak istiyoruz" dedi.

"Tek seansta bile etkisini görebiliyorsunuz"

Yüz pilates uygulamasını ilk olarak kendinde denediğini ve daha sonra danışanlarına uygulamaya başladığını belirten Dr. Fizyoterapist Hülya Özlem Şener,tek seansta bile etkisinin gözle görülür şekilde olduğunu kaydetti.

Yüz pilatesi ile lenf dolaşımlarının sağlanacağına dikkat çeken Dr. Şener, "Sadece yüzle de kalmayıp boyun ve göğüse doğrudan inerek hem dekolte hem boyun üzerindeki kırışıkları engellemeye çalışıp, bir yandan lenf akışıyla birlikte proteinden zengin sıvıların da genel dolaşımla daha rahat temizlenmesini sağlayacağız. Hem vücutta hem yüzde kan dolaşımını arttırıp bol oksijenli kanla kas yapısının dokusunda zenginleşme sağlayacağız" dedi.

"Vücutta sağladığı sıkılaşmayı yüzde de göreceksiniz"

Yüz pilates tekniğinin kişiye göre farklılık gösterebileceğine de dikkat çeken Dr. Fizyoterapist Hülya Özlem Şener, "İlk olarak önce kişiyi değerlendireceğiz. Herkese aynı tekniği yapmıyoruz. Benim çizgi şikayetim varken, başkasının kaz ayağı şikayeti olabilir. Genel bir kas değerlendirmesi yaptıktan sonra kişiye özel bir yöntem geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm yüzü ele alarak tedavi yöntemimiz ilerleyecek. Klinik platesin temel amacı kas yapısını tam olarak çalıştırıp ve uzatarak bir aktivite sağlayarak aslında izole olarak fonksiyonlarını yerine getirmeyi sağlatmaktır. Yaptığınız pilatesin sonuçlarını vücudunuzda nasıl hissediyorsanız yani gerçek bir sıkılaşma görebiliyorsanız, o halde yüzünüzde bunu neden yaşamayasınız. Aynı tekniği yüzünüz de uyguluyoruz" dedi.