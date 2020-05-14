Genç girişimciler yeni projelerini değerlendirdi

Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, Covid-19 salgını ile birlikte yeni normalleşme sürecini değerlendirmek ve projelerini güncellemek için bir araya geldi. Bu kapsamda Eskişehir GGK İcra Kurulu 2020 Mayıs Ayı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü Eskişehir Sanayi Odası’nın üstlendiği Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptığı toplantısında, salgınla ortaya çıkan duruma uygun nelerin yapılabileceğini de değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Sizlerden gelen her türlü fikre açığız ve destekleyeceğiz. Yeter ki şehrimize ve girişimcilerimize faydası olsun. Şehrimizin marka değerini birlikte yükselteceğiz” dedi.

Eskişehir GGK Başkanı Bora Mehmet Osmalı ise yaptığı konuşmada, özellikle genç girişimcilerin bu süreçte birbirlerini destekleyerek çalışmaya devam edeceğini, bundan sonra yeni bir dönemin başladığını ve daha farklı çalışma alanlarında yeni fikirlerle hareket edileceğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra bir sunum gerçekleştiren ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, Türkiye ve Eskişehir’deki ekonomik gelişmelerden ve bunun is dünyasına olan yansımaları konusunda bilgi verdi.

Yapılan değerlendirmelerden sonra söz alan Eskişehir Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, etkinlik ve proje çalışmalarını görüştü.