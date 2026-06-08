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Kobi Genç girişimciden başarı hikayesi! İngiltere kariyerini bırakıp memleketine döndü
Kobi

Genç girişimciden başarı hikayesi! İngiltere kariyerini bırakıp memleketine döndü

Yeniakit Publisher
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Genç girişimciden başarı hikayesi! İngiltere kariyerini bırakıp memleketine döndü

İngiltere’de psikoloji alanında kariyer yapan 28 yaşındaki Nur Yücedağ, 6 Şubat depremlerinin ardından memleketi Malatya’ya dönerek Arapgir’de turizm yatırımı yaptı. Yücedağ, kararını “memleketime bir borç olarak gördüm” sözleriyle anlattı.

İngiltere’de kurduğu kariyeri geride bırakıp deprem sonrası memleketine dönen Nur Yücedağ, Malatya’nın turizm ve ekonomi hayatına katkı sunmak için Arapgir’de yatırım yaptı. İstanbul'da psikoloji eğitimi aldıktan sonra kariyerine İngiltere'de devam eden 28 yaşındaki Nur Yücedağ, Avrupa'daki deneyimini memleketine aktardı. İngiltere'de yaklaşık 3 yıl çalışma hayatı içerisinde yer aldığını belirten Yücedağ, Manchester Üniversitesi'nde asistanlıktan proje yöneticiliğine uzanan bir kariyer yolculuğu yaptığını ifade etti. Burada bulunduğu süre boyunca Avrupa'daki çalışma sistemi, disiplin ve iş etiğini gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten genç girişimci Yücedağ, "Hem freelancer psikolog olarak çalıştım hem de Manchester Üniversitesi'nde görev aldım. Ancak aklımda her zaman ülkeme ve memleketime nasıl katkı sağlayabileceğim vardı" dedi.

 

“Yaralarımızı sarmak için İngiltere'den döndüm”

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'ya dönüş kararı aldığını dile getiren Yücedağ, "Depremde hepimiz yaralandık. Yaralarımızı sarmak için İngiltere'den dönerek burada yatırım yapmaya karar verdim. Turizmi ve ekonomiyi canlandırmak istiyoruz" dedi.

 

“Malatya’nın deprem sonrası kaliteli hizmet veren otellere ihtiyacı vardı”

Ailesinin daha önce Ege Bölgesi'nde otel işletmeciliği yaptığını belirten Yücedağ, en büyük yatırımı ise memleketleri Arapgir'e yapmak istediklerini söyledi. Babası Bahattin Yücedağ'ın da turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Yücedağ, "Ailem eğitim hayatım boyunca bana büyük destek verdi. Ben de bunu memleketime bir borç olarak gördüm ve ülkeme geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Arapgir'de hizmete açtıkları otelin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını kaydeden Yücedağ, "Malatya'nın özellikle deprem sonrası konforlu ve kaliteli hizmet veren otellere ihtiyacı vardı. Biz de güler yüzlü hizmet anlayışıyla bu alanda katkı sunmak istedik" ifadelerine yer verdi.

 

Arapgir'in Malatya, Elazığ, Erzincan, Kemaliye, Harput ve Tunceli güzergahında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Yücedağ, bölgeye gelen turistlerin yanı sıra enerji yatırımları kapsamında çalışan iş insanlarını da ağırladıklarını söyledi.

Bölgedeki kamu kurumlarının desteğini hissettiğini belirten Yücedağ, "Kaymakamlık, belediye ve kültür müdürlüğü başta olmak üzere herkes yanımızda oldu. Malatya'da turizmi geliştirmek ve yatırımlarımı büyütmek istiyorum" diye konuştu.

 

Köyde yaşayan ailesinin ürettiği organik ürünleri de otelde kullandıklarını belirten Yücedağ, Arapgir ve Malatya'nın kendisine moral verdiğini ifade ederek yatırımlarını sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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