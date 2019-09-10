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Genç girişimci otantik "Frig kayığı" ile dünyaya açılacak

Atölyesinde otantik tekneler üreten girişimci Halit Şahin, 7'ncisini tamamlayıp iç piyasaya sattığı Frig kayıklarını yurt dışına da ihraç etmeye hazırlanıyor- Tekne üreticisi Halit Şahin: - "Yüzde 100 elektrikli, 24 yıl boyunca yenilenebilir enerji ile kendini yenileyebiliyor. Sıfır karbondioksit salınımı, güneş panelleri ile kendini besliyor ve kültürel bir değeri yansıtıyor"- "Hedefim, Eskişehir kültürünü daha ileriye taşımak, ülkemizi yurt dışında tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek"

10 Eylül 2019 Salı 11:01
Genç girişimci otantik "Frig kayığı" ile dünyaya açılacak

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de sanayi sitesinde kurduğu atölyede otantik tekneler üreten 30 yaşındaki girişimci Halit Şahin, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen talepler doğrultusunda yenilenebilir enerjinin kullanıldığı Frig kayıkları yapabilmek için aralıksız çalışıyor.

Kahramanmaraşlı Şahin, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmek için geldiği Eskişehir'de iş hayatına atılmaya karar verdi. Yurt dışı gezilerinde tarihi mirası yaşatan ülkelerin bunu ticarileştirdiğini gözlemleyen ve bunun üzerine otantik tekne üretme fikrini geliştiren Şahin, yaklaşık 7 yıl önce 6 kişilik ekibiyle bir şirket kurdu.

Şahin ve ekibinin bugüne kadar ürettiği otantik tekneler başta İstanbul olmak üzere Antalya, Trabzon, Sakarya, Kocaeli ve Giresun gibi denize kıyısı bulunan iller ile Anadolu bozkırında yer alan Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki sularda yüzdürülüyor.

Selçuklu, Frig ve Lidya motiflerinin yanı sıra kişiye özel tasarımların da işlenebildiği 15 kişilik, 14 metre uzunluğundaki teknelerden her biri, polyester malzemeden 6 ayda üretiliyor.

- "İki yıl önce patentini aldım"

Halit Şahin, AA muhabirine, eğitim hayatı ve yurt dışında turizm destinasyonlarındaki gezileri sırasında ülkelerin tarihi miraslarını yaşatıp ticarileştirdiğini gözlemlediğini söyledi.

Kendisinin de bu amaçla Eskişehir'in kültürünü yansıtan Frig kayıklarının üretimine başladığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yüzde 100 elektrikli, 24 yıl boyunca yenilenebilir enerji ile kendini yenileyebiliyor. Sıfır karbondioksit salınımı, güneş panelleri ile kendini besliyor ve kültürel bir değeri yansıtıyor. 12 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir kültürünü seviyorum ve bu kentle ile ilgili bir şey yapmak istedim. Tarihte bir ilk olan Frig kayıklarını ürettim, iki yıl önce patentini aldım. Teknelerimizin arka kısımlarının kıvrık olmasını, aslında eski çağlarda Frig şapkasının kıvrık olmasından esinlenerek yaptık. Üzerlerinde Frig Vadisi'nde yaşayan at, aslan, kartal gibi motifleri kullanarak bu şekle getirdik. Şu an 'Frig kayığı' adı altında 7'nci üretimimizi yaptık. Son ürettiğimiz kayık Sapanca Gölü'ne indirilecek. Eskişehir'de de bu kayıkların olmasını insanlara, turizme hizmet etmesini istiyorum."

- "Hem sessiz hem de çevre dostu"

Frig kayıkları için Hollanda, Ukrayna ve Katar'dan gelen taleplerin ardından üretime başladıklarını dile getiren Şahin, "Kayıkları yurt dışına ihraç etmek için görüşmelerimiz oldu. Hedefim, Eskişehir kültürünü daha ileriye taşımak, ülkemizi yurt dışında tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek." ifadelerini kullandı.

Şahin, "doğa dostu" olması için tekneleri elektrikli ürettiklerini belirtti.

Dizel motorun göl ve nehirlerdeki suyu kirletip çevreye zarar verdiğini söyleyen Şahin, "Elektrikliler sessiz olduğu için insanlara daha güzel bir hizmet veriyor, doğayı koruyor. Yaptığımız ürünlerin tamamı el işçiliği." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:01
  1. Eskişehir
  2. Frig
  3. kayık

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