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Genç evlilik mağdurlarının gözü TBMM'de: Bize eşlerimizi geri verin

Sayıları 8 bine ulaşan genç evlilik mağdurları Yeni Yasama Yılı'nın başlaması ile birlikte yetkililere seslenerek, "Onlar bizim eşimiz, tecavüzcü değil!" ifadelerini kullandı.

01 Ekim 2019 Salı 16:38
Genç evlilik mağdurlarının gözü TBMM'de: Bize eşlerimizi geri verin

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Evlendiğinde 15 yaşında olan ve açılan kamu davası neticesinde eşine 19 yıl hapis cezası verilen Celile Çukur, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Eşi ile 15 yaşındayken kaçarak evlendiğini söyleyen genç evlilik mağduru Çukur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'O benim tacizcim değil, eşim'

"Ailem bana küserek eşimden şikayetçi oldu. Yakalandı ve 18 ay hapis yattı. Daha sonra ailemle eşimin ailesi barıştı ve şikayetlerini geri çekti. Sonrasında da mahkeme kararı ile resmi nikahımız kıyıldı. Eşim hapisten çıktı. Artık mutlu bir yuvamız olmuştu."

"Bütün problemlerimizi çözdükten sonra hakkımızda kamu davası açılmış. Mahkeme de önceleri şikayetçi olan ailem de ben de defalarca ifade ettik. Yuvamda mutlu olduğumu eşimden hiçbir şikayetim olmadığını söyledim. Mahkeme sürecinde hamileydim. Eşime 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezası verdiler. O hapse girdikten sonra çocuğum dünyaya geldi. Şu anda 1 yaşında. Babasını hiç görmedi. Ben Konya'da yaşıyorum eşim Tarsus Cezaevi'nde. Yetkililerden uzanacak bir yardım eli bekliyorum. O beni taciz eden adam değil, eşim."

Sayın: Bu yasa bizi korumuyor

Genç evlilik yaptığı gerekçesi ile eşi resmi nikah kıyıldıktan 6 yıl sonra hapse atılan Gizem Sayın da "Ben mahkemeye gittiğim her zaman kendi rızamla evlendiğimi söyledim." dedi. 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olduğunu vurgulayan Sayın, şöyle feryat etti:

'Ne olur bize eşlerimizi geri verin'

"Şu anda 7 yaşında olan oğluma hamile kaldığımda muayene için gittiğimiz doktor tarafından şikayet edildik. Jandarma gelerek eşim ile benim ifademi aldı. Ailemiz tarafından kimse şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmamamıza rağmen devam eden kamu davası 6 yıl sonra (2018'de) sonuçlandı. Eşim 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi 1 yıldır cezaevinde."

Şenlikoğlu müjde vermişti ama ilk yargı paketinde yer almadı

Öte yandan geçtiğimiz ay yeniakit.com.tr'ye konuşan Yazar Emine Şenlikoğlu mağdurlara şu müjdeyi vermişti:

"Genç evlilik mağduru erkekler 3 aya kalmaz cezaevinden çıkacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu sorunu çözün.' talimatı verdiğini öğrendim."

Dr. Şenocak: İslam'a göre meşru

Genç evlilik mağdurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da genç evliliklerin İslam'a göre meşru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İslam'a göre bu mağduriyeti yaşayan gençlerin nikahı makbul ve meşrudur." diyerek şu çağrıyı yaptı: "Genç evlilik mağduriyetinin bir an önce düzeltilmesi hukuki, vicdani ve ahlaki bir vazifedir. Bu düzeltme onlara bir lütuf değil, hak teslimidir."

Şenocak'tan genç evlilik mağdurları için çağrı: Meşru yollarla evlenen insanları tecavüzcü ilan etmek zulümdür!

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:38
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Yazar Emine Şenlikoğlu
  4. İslam
  5. Genç evlilik mağdurları
  6. Celile Çukur

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