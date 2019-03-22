0553 313 94 23

Genç doktorun akciğerinden 7 santimlik kitle çıktı

Boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki genç doktor, tetkik sonuçlarını görünce çok şaşırdı.

22 Mart 2019 Cuma 11:37
Genç doktorun akciğerinden 7 santimlik kitle çıktı

Boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki genç doktor, tetkik sonuçlarını görünce çok şaşırdı. Genç doktorun akciğerinden 7 santimlik kitle çıktı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan 26 yaşındaki genç doktor Merve Ersoy, bir yıldır sırt ve boyun ağrısı çekiyordu. Ersoy, ağrılarının önemli olmadığını düşünerek ve yoğun ders programından dolayı ağrı kesiciler ile acılarını dindirmeye çalıştı. Daha fazla ağrılarını dayanamayan Ersoy, gittiği hastanede akciğer grafisi çektirdi ve akciğerinde kitle olduğu anlaşıldı. Genç doktorun akcigerinden 7 santimlik bir kitle çıktı. Genç doktor, bu durum karşısında şaşırdı. Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu’na ulaşan Merve Ersoy, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.


Ameliyat sonrası doğum günü pastasıyla sürpriz yapan hastane personeline ve doktoruna teşekkürlerini dile getiren Ersoy, "Ben doğum günümde yeniden doğmuş gibiyim. Uzun süredir sırt ve göğüs bölgemde şiddetli ağrılar çekiyordum ancak tıp öğrencisi olmama rağmen bunu önemsemiyordum. Yapılan tetkikler sonucu öğrendim ki ağrılarımın altında yatan sebep maalesef akciğerimde bir kitlenin olmasaymış. Bu yüzden bu tarz ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. İnsanlar doktora başvurmaktan uzak durmamalılar" dedi.



Kitle iyi huyluydu


Sağlığına tekrar kavuşan Merve Ersoy hakkında bilgi veren Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, "Hastamız boyun ve sırt ağrılarından dolayı gittiği hastanede çekildiği akciğer filmi sonucu akciğerinde bir kitle görülmüş ve daha sonra bilgisayarlı tomografi çekilmiş. İncelediğimiz tomografilerde kitle kalbe giren çıkan damarlara çok yakındı. Damarlara invazyon dediğimiz yayılmayı anlamak için hem İlaçlı tomografisini hem de emarını çektik. Kalp Damar Cerrahisinden Prof. Dr. Eyüp Hazan hocamızla ile birlikte filmlerini değerlendirdik ve ameliyatı birlikte gerçekleştirdik. Ameliyat umduğumuzdan daha iyi geçti ve 7 santimetre civarından iyi huylu bir kitle çıkardık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.


Akciğer kanserlerinde erken teşhisin tedavide büyük önem taşıdığının altını çizenProf. Dr. Kaptanoğlu, "Bu hastamız şanslı bir hastaydı. Kitle iyi huylu çıktı. Kitle eğer kötü huylu çıksaydı bir yıllık bir zaman kaybı çok ciddi bir zaman kaybı olacaktı. Nitekim akciğer kanserlerinde ülkemizde ortalama zaman kaybı beş aydır. Bunun iki ayı kişiden kaynaklanmaktadır. Diğer üç ay da hastanelerdeki filmlerin çekim randevuları, biyopsiler, toplantılar, onkoloji konseyleri, tümör kurulları derken bu ortalama beş ayı bulmaktadır. Oysa biz de bu süre bir haftadır" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank Yalova’da
    1. Bakan Varank Yalova’da
    2. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    3. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    4. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    5. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    6. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    7. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    8. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    9. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    10. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
    11. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
    12. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
    13. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
    14. SSAUMDER’den Cumhurbaşkanı..
    15. 4 günde 18 bin İranlı geldi
    16. Traktör firmasından çiftçiye tam destek
    17. Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına..
    18. HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım..
    19. Belediye otobüsüyle çarpışan..
    20. Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle yine..
    21. Şehir hastanelerinden "Su..
    22. TFF 3. Lig
    23. Gözaltına alınan HDP’li belediye..
    24. Düzce Üniversitesi’nden istihdama..
    25. GAÜN’de Here & Locial Hackathon ve..
    26. Kırklareli’nde"İstihdam Seferberliği”..
    27. Ormancılık Günü’nde halka 5 bin fidan..
    28. Hırsızlık zanlıları çalıntı mallarla..
    29. Türkiye - Moldova maçında Ukraynalı..
    30. Bakan Gül, vatman koltuğuna oturdu
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler