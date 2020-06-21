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Aktüel

Genç DJ arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan genç DJ, evinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:24:14 -
Genç DJ arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan genç DJ, evinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.


Olay, sabaha karşı Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı Bat, İ.Ö. tarafından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Levent Bat ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından İ.Ö. ve evde bulunan 2 kadın gözaltına aldı. İ.Ö.’nün emniyette verdiği ifadesinde Bat’ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bat’ın cenazesi ise otopsi incelemeleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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