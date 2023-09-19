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Yerel Genç çobanın katiline 26 yıl 3 ay hapis
Yerel

Genç çobanın katiline 26 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2023-09-19 10:55:00 -
Genç çobanın katiline 26 yıl 3 ay hapis

Eskişehir'de 22 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin davada sanık, iyi hal indirimi uygulanarak 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sivrihisar ilçesi İstiklalbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu, yolda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mehmet Topaloğlu'nun ilgilendiği hayvanların sahibi Ahmet Ç. (44) şüpheli olarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü celsesine tutuksuz sanık olarak katılan Ahmet Ç. hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemede konuşan sanık Ahmet Ç., “Ölen kişi benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Adalet istiyorum” dedi.

Cinayet zanlısı Ahmet Ç. hakkında iyi hal indirimiyle ‘kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Yorumlar

asa

asacan ....oburu canından kalan katili halk olarak niye besleyelim... asin....idamda adalet vardır...adalet...
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