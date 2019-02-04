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Genç çift kâbusu yaşamıştı... O polisler serbest

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 06:23
Genç çift kâbusu yaşamıştı... O polisler serbest

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yaşanan kan doduran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan başpolis M.B. ve polis memuru V.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen polislerden V.C, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorgusu tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yeniden gözaltı

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramış, olayla ilgili ifadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:23
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