Genç boksörlerden Sırbistan'da 6 madalya
Genç Erkek Milli Takımı, 37. Altın Eldiven Uluslararası Boks Turnuvası'nda 4 gümüş, 2 bronz madalya elde etti14 Temmuz 2019 Pazar 19:19
İSTANBUL (AA) - 37. Altın Eldiven Uluslararası Boks Turnuvası'nda Genç Erkek Milli Takımı, 6 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Subotica kentinde düzenlenen turnuvada, milli boksörlerin 4 gümüş, 2 bronz madalya aldığı bildirildi.
Genç milli sporculardan 64 kiloda Utku Kürşat Özhan, 81 kiloda Samet Ersoy, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir'in gümüş, 52 kiloda Samet Gümüş ve 60 kiloda Mizan Aykol'un ise bronz madalya elde ettiği kaydedildi.
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