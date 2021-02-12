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Kültür - Sanat 'Genç birikim yine dopdolu'
Kültür - Sanat

'Genç birikim yine dopdolu'

Gündemdeki konuları ve olayları İslamî bakış açısıyla analiz eden ve yorumlayan Genç Birikim dergisinin Şubat 2021 tarihli 224. sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:23:00 - 2021-02-12 15:28:22
'Genç birikim yine dopdolu'

Levent Sonat

Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “ABD’nin Yeni Yönetimi ve Türkiye?” başlıklı yazısında, ABD ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerden bahsettikten sonra ABD’nin başına gelen Biden’dan sonra ABD ile ilişkilerde yaşanılması muhtemel olayların neler olabileceği, sorunlu konular hakkında Türkiye’nin nasıl bir tavır takınabileceği ve bu tercihlerin sonuçları üzerinde durmuş. Huzeyfe ZENGİN, “İtaatimiz, Allah’a ve Peygamber’e Olan Sevgimizdeki İspatımızdır!” başlıklı yazısıyla okuyucularının karşısına çıkarken, yine dergide birbirinden değişik konular ele alınıyor.
İletişim Tel: 0312.229 67 18

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