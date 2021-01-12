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Kültür - Sanat Genç Birikim yine dopdolu
Kültür - Sanat

Genç Birikim yine dopdolu

Olayları İslami bakış açısıyla analiz eden ve değerlendiren Genç Birikim Dergisi Ocak 223’üncü sayısı ile okuyucularıyla tekrar buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 13:56:00 -
Genç Birikim yine dopdolu

 Levent Sonat  İstanbul 

Dergide bu ay “Ahlak” konusu üzerinde durulmuş. Ayrıca, Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR’ın Mehmet Taşkıran’ın vefatı nedeniyle kaleme aldığı “Her Nefis Ölümü Tadıcıdır”, Hasan Hüseyin Kalaycı’nın “İLKAV”ın Değerli Emektarı Ali Bıyık’ın Ardından!”, Taşkın Önel’in “Ahlak Mektebi”, Dr. Hüseyin Durmaz’ın “Ebeveynlik Üzerine”, Fatih Pala’nın “Aradığım Genç Biri Kim?” başlıklı yazıları, Sedef Bağdat’ın “İnsana Manevi ve Psikolojik Yaklaşım” ve Harun Akça’nın “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı konferansları da dergide yerini almış. İletişim İçin: 0312.229 67 18

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