  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Genç Birikim Dergisinin yeni sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim Dergisinin yeni sayısı çıktı

​​​​​​​Gündemdeki konuları ve olayları İslamî bakış açısıyla analiz eden ve yorumlayan Genç Birikim Dergisinin Nisan 2021 tarihli 226'ncı sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 14:56:00 -
Genç Birikim Dergisinin yeni sayısı çıktı

Levent Sonat

 Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “İlkeli Olmak, İstikamet Üzere Olmakla Mümkündür” başlıklı yazısında, ilkeli ve istikamet üzeri olmanın Müslümanlar için önemi üzerinde durmuş. “Ramazan” ayı münasebetiyle bu ayın dosya konusu “Ramazan ve İnfak” olarak belirlenmiş. Dosya çerçevesinde; Haydar ÖZALP, “Ramazan Ayı, Nefsin Esaretinden Özgürlüğe Firardır” başlıklı yazısında; Ramazan ayını kul olmanın özgürlüğüne ulaşma aracı olarak görmüş. Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyoruz.

www.gencbirikim.net

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!
Medya

Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın'a konuk olması, Aydın ile Ahmet Hakan arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu...
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...
Spor

Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray maçında Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay