Genç Birikim Dergisinin yeni sayısı çıktı
Gündemdeki konuları ve olayları İslamî bakış açısıyla analiz eden ve yorumlayan Genç Birikim Dergisinin Nisan 2021 tarihli 226'ncı sayısı çıktı.
Levent Sonat
Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “İlkeli Olmak, İstikamet Üzere Olmakla Mümkündür” başlıklı yazısında, ilkeli ve istikamet üzeri olmanın Müslümanlar için önemi üzerinde durmuş. “Ramazan” ayı münasebetiyle bu ayın dosya konusu “Ramazan ve İnfak” olarak belirlenmiş. Dosya çerçevesinde; Haydar ÖZALP, “Ramazan Ayı, Nefsin Esaretinden Özgürlüğe Firardır” başlıklı yazısında; Ramazan ayını kul olmanın özgürlüğüne ulaşma aracı olarak görmüş. Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyoruz.
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