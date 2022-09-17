Genç Birikim Dergisi yeni sayısıyla karşınızda
Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Eylül 2022 tarihli 243’üncü sayısı çıktı.
LEVENT SONAT
Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Türkiye’nin Normalleşme Girişimlerinde ABD’nin Enerji Politikası” başlıklı yazısında, bilinmeyen gerçekleri gün yüzüne çıkarmış. Bu ay dosya konusu “Eğitim” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Harun Akça, İslam Doğubey, Mümine Karakuşoğlu, Rüveyde Bera Pala, Servan Özbey, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel, “Eğitim” kavramını değişik açılardan ele almışlar. Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Mükemmeliyetçilik mi Özenli Yaşam mı?”, Emrah Doğru’nun “Yabancı Bayramlar ve Kâfir Âdetleri”, Hasan Tahsin’in “Sosyolojik Evrim ya da Tekâmülün Dayanılmaz Ağırlığı”, Nisa Rümeysa Doğru’nun “Müzzemmil Suresinden Mülahazalar”, Yasin Tekin’in “Yani (Demek Ki/ Sözün Kısası/Doğrusu)” başlıklı yazıları yer almış. www.gencbirikim.net