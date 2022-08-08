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Kültür - Sanat Genç Birikim Dergisi ağustos sayısı bayilerde
Kültür - Sanat

Genç Birikim Dergisi ağustos sayısı bayilerde

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Ağustos 2022 (242’nci) sayısı çıktı. Derginin bu sayısında ise birbirinden çarpıcı konular masaya yatırılmış.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:01:00 -
Genç Birikim Dergisi ağustos sayısı bayilerde

LEVENT SONAT

Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Hayat, Bir İmtihandır” başlıklı yazısında, imtihanın önemine vurgu yapmış.

Bu ay dosya konusu “Tarih Boyunca Zulme Karşı Adalet Arayışı” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Haydar Özalp, İslam Doğubey, Servan Özbey ve Taşkın Önel, “Adalet” kavramını değişik açılardan ele almışlar.

Dergide; ayrıca Cefai Demirel’in “Sakın Kimseye Anlatma”, Emrah Doğru’nun “Şirk Nedir?”, Sümeyye Demirci’nin “Taşlar Yerinden Oynayınca”, Fatih Pala’nın 23 Temmuz günü vefat eden Rasim Özdenören’in anısına yazdığı “Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler Kitabına Dair” başlıklı yazıları, İsmail Ceylan’ın “Bu Hapishanenin Kapılarını Açın Artık!” başlıklı çevirisi, Hakverdi Doğru’nun 16 Haziran’da online olarak gerçekleştirilen “Dini Şiarların Aldatma Aracı Olarak Kullanılması” başlıklı konferans metni yer almış.

www.gencbirikim.net

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