Genç Birikim bayilerde

LEVENT SONAT

Bu sayıda; Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Müslümanca Yaşamak Ancak Peygambere Tabi Olmakla Mümkündür” başlıklı yazısında; peygamberlik müessesesinin İslam dininin temel ve değişmez kurallarından birisi olduğunu vurgulamış. Bu ay dosya konusu, “Vahiy-Sünnet İlişkisi” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Haydar Özalp, İslam Doğubey, Servan Özbey, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “Vahiy ve Sünnet”i değişik açılardan ele almışlar. Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “İstişarenin Bilgeliği”, Emrah Doğru’nun “Tesettür” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Rusya’nın Ukrayna’daki Kayıpları Türkiye’nin Kazançlarıdır” başlıklı çevirisi ile yine Ali Kaçar’ın, “Halife Vahdeddin ve Saltanatın Kaldırılması” başlıklı birkaç sayı devam edecek olan yazı dizisinin ilki yer almış.

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