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Spor

Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Frutti Extra Bursasporun genç basketbolcusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 08:07:00 -
Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

"Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz"

ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

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