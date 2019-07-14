Genç badmintonculardan Bulgaristan'da başarılı sonuçlar





İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye 5 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Hasköy şehrinde düzenlenen turnuvada tek erkeklerde Nurullah Saraç'ın, tek kızlarda ise Ayça Özgür'ün altın madalya kazandığı belirtildi.

Çift erkeklerde Nurullah Saraç-Hasan Berkay Günbaz, çift kızlarda Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, karışık çiftlerde ise Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş'ın altın madalyaya uzandığı aktarıldı.

Tek erkeklerde Berkay Günbaz'ın, çift erkeklerde ise Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir'in gümüş madalya aldığı bildirildi.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık turnuvasını geride bıraktıklarını belirterek, "Bu turnuvada milli badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum. Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



