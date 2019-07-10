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Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur Özküney’in "19 Eylül" isimli ikinci kitabı çıktı

Artvin’deki gazilerin hikâyelerini birinci ağızdan anlatan Şeymanur Özküney’in "19 Eylül" isimli 2.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur Özküney’in "19 Eylül" isimli ikinci kitabı çıktı

Artvin’deki gazilerin hikâyelerini birinci ağızdan anlatan Şeymanur Özküney’in "19 Eylül" isimli 2. kitabı çıktı.


Genç yazar Özküney, Artvin il genelindeki gazilerle birebir yaptığı görüşmeler sonucunda hazırladığı "19 Eylül” isimli kitabını düzenlediği imza günüyle kitapseverlerle buluşturdu.


“Şehitlerin Şahitleri” isimli ilk kitabıyla büyük beğeni alan genç yaşar Özküney "19 Eylül" isimli kitabında da vatan uğruna göğüslerini siper eden yaşayan kahramanlarının yaşanmışlıklarının ve hayallerinin sesi oluyor.


Özküney, “Gazilerimizin yaşadığı döneme ait dinlemek ve okumak; gurur ve mutluluktur. Bu gurur ve mutluluğu herkesle paylaşmak istedim. Bu eserle gelecek nesillere bir yol göstermeye çalıştım, eminim ki kötüyü güzelleştiren ve güzeli mükemmelleştiren insanların kahramanlık hikâyelerini herkes okur” dedi. Arhavi ve Hopa’da gerçekleşen imza gününe gaziler ve kitapseverler yoğun ilgi gösterirken, Özküney’in imzalı kitabını alıp bol bol fotoğraf çektirdiler,


21 yaşındaki Erzurumlu Şeymanur Özküney, ilk ve orta öğretimini Erzurum’da tamamladı. Ön lisans öğrenimini Artvin Çoruh Üniversitesi’nde tamamlayan Özküney, 14 yaşından beri çeşitli alanlarda şiir, hikâye, deneme çalışmaları yapıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
  1. kitap
  2. imza günü
  3. fotoğraf

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