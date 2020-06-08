  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Genç adam kalp krizinden öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada kalite sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki genç adam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:24:02 -
Genç adam kalp krizinden öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada kalite sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki genç adam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Orhangazi’de bir fabrikada 9 yıldır çalışan Eyüp Tınmaz dün akşam evinde akşam yemeği sonrasında aniden fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 38 yaşındaki genç adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eyüp Tınmaz’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Eyüp Tınmaz’ın genç yaştaki ölümü eşi, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı