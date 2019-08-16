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Gemlik’te iş yeri yangını

Gemlik ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, dikkatli vatandaşların durumu fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:10
Gemlik’te iş yeri yangını

Gemlik ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, dikkatli vatandaşların durumu fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının erken fark edilmesi, binanın ve hatların da eski olduğu göz önüne alındığında büyük bir felaketi önlemiş oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada soğutma çalışması da gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:10
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