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Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in derelerinin daha temiz akması için çalışmaların başladığını anlatarak, “Dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştiriyor” dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in derelerinin daha temiz akması için çalışmaların başladığını anlatarak, “Dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştiriyor” dedi.


Bursa’nın daha sağlıklı ve temiz bir kent olması hedefiyle, hizmetlerine tüm ilçelerde devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’te dere ıslahı çalışmalarına başladı. Karsak Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarını inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin altyapıyla ilgili tek yetkili kurum olduğunu söyledi.


Gemlik’in derelerinin temiz suyla buluşturulması için çalışmaların takipçisi olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Karsak Deresi’nde yapılan incelemelerde, Orhangazi’den gelen ve farklı firmaların endüstriyel atıklarının tespit edildiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, yapılan çalışmaları anlatarak, “Gemlik ilçemizde ıslah çalışmalarına başladığımız Karsak Deresi’nde incelemelerde bulunduk. Daha önceki ziyaretimizde, Karsak Deresi’ndeki kirliliği tespit etmiştik. Gemlik merkezinden geçen Karsak’ın temizlenmesi için çalışmaları hızlıca başlattık. Bugün baktığımızda çalışmalarda önemli bir aşamaya geldiğimizi görüyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz” diye konuştu.


Karsak Deresi’nin daha temiz olacağını belirten Başkan Aktaş’a, incelemede AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
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