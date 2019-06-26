Gemlik Körfezi hayat buluyor

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arındıracak alan yatırım halkalarından biri olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yer altına milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından yaklaşık 51 milyon TL’ye mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini de törenle hizmete açtı. Tesis, Gemlik Körfezi’ne hayat verecek yatırım halkalarından biri olan ve günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek.