Gemiyi güvenli limana çeken çekene! Altında yeni rekor

SON DAKİKA
Altının ons fiyatı 4 bin 737 dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma yönündeki açıklamaları ile birlikte altın fiyatları rekor tazeledi. Altının ons fiyatı 4 bin 737 dolar seviyesine çıktı. Buna bağlı olarak iç piyasada da altın rekor kırdı. Gram altın 6 bin 590 lira seviyelerine kadar çıktı. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 95 dolara çıkarken, gram gümüş fiyatı ise 132 liraya yükseldi.

