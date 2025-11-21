  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Teknoloji Gemini 3 kullanımı için kritik ayar! Kaçırmayın
Teknoloji

Gemini 3 kullanımı için kritik ayar! Kaçırmayın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gemini 3 kullanımı için kritik ayar! Kaçırmayın

Google’ın yeni tanıttığı ve kullanıma açtığı Gemini 3’ü sorunsuz kullanmak için değiştirilmesi gereken özel bir ayar bulunuyor. Birçok kullanıcının bilmediği bu ayarı yapmak, Gemini 3’ten maksimum verim almayı sağlıyor. İşte ayarın nasıl yapılacağına dair detaylar.

Google geçtiğimiz günlerde Gemini'ın en yeni ve en gelişmiş versiyonu olan Gemini 3'ü tanıttı. Artık yeni model kullanıcıların denemesi ve neler yapabildiğini görmesi için açık bir şekilde erişilebilir durumda ancak ChatGPT'den farklı olarak Gemini, hangi modeli kullanmak istediğinizi seçmeyi o kadar da açık bir şekilde sunmuyor. Peki Gemini 3'ü mü yoksa artık eski olan Gemini 2.5 Pro'yu mu kullandığınızı nasıl anlarsınız?

Gemini 3 ile daha iyi olması beklenen yanıtların bariz kalitesinin yanı sıra Google, en yeni modeli kullandığınızdan emin olmak için bir ayarı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu ayar aslında Gemini ile sohbet ettiğiniz kısımda yer alıyor.

Sohbet kutusundaki 'Hızlı' seçeneğini 'Düşünebilen' yapmalısınız

Gemini 3'ü kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken, sohbet kutusunun sağ alt köşesindeki (mikrofon seçeneğinin hemen solunda) Hızlı yazan küçük açılır menüyü bulmak. Eğer Hızlı seçeneğini kullanırsanız, yanıtlarınız Gemini 2.5 Pro tarafından verilir ancak bu açılır menüye tıklayıp Düşünebilen'i seçerseniz, model Gemini 3'e geçecektir.

Türkiye’ye Karşı "Aşil Kalkanı": Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor
Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Dünya

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Bebeklerde erken tanı için ‘BabySensAI’ teknolojisi geliştirildi
Bebeklerde erken tanı için ‘BabySensAI’ teknolojisi geliştirildi

Sağlık

Bebeklerde erken tanı için ‘BabySensAI’ teknolojisi geliştirildi

Çinli teknoloji devinden Türkiye’ye büyük yatırım!
Çinli teknoloji devinden Türkiye’ye büyük yatırım!

Ekonomi

Çinli teknoloji devinden Türkiye’ye büyük yatırım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23