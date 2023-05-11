Gemileri resmen yaktı: Al Sancak öyle bir bölümle geliyor ki... Büyük kapışma bugün...

Nadia, Ali ve Elizabeth arasında kalıyor!

Al Sancak sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 14. Bölümüyle 11 Mayıs Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ali Yüzbaşı’nın hamlesi dengeleri alt üst ediyor

Ali Yüzbaşı, Ahtapot’a karşı beklenmedik, yeni bir hamlede bulunur. Düşmana yaptığı teklif, dengeleri yerinden oynatacak türdendir. Operasyonun odağındaki kolyeden çıkan mikrofilmi teslim etmek karşılığında terör örgütünün elinde esir bulunan istihbarat personeli Emre’yi talep eder. Fakat Emre’yi örgütün elinden almak hiç de kolay olmayacaktır. Ali ve Nadia, Boran’ın da mecburen katılacağı operasyon sonucunda Emre’yi esaretten kurtarabilecek midir?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Yüzbaşı, içinde bulunduğu cendereden kurtulabilecek mi?

Elizabeth ve Boran, soğuk savaş döneminden kalma nükleer silahların gömüldüğü konum bilgilerini içeren mikrofilmi ele geçirdikten sonra Ali Yüzbaşı’yı öldürmeyi planlar. Ali Yüzbaşı, kendisine kurulan tuzağı fark edebilecek midir?

Elizabeth, gerçekten Nadia’nın annesi mi?

Çelebi, Sacit’in emriyle Gülseren’in gerçekten ölüp ölmediğini araştıracaktır. Sacit, Elizabeth’in gizeminin bu araştırmanın sonucunda çözüleceğine inanır. Elizabeth, iddia ettiği gibi Nadia’nın annesi Gülseren Turnalı mıdır?

Nadia, Ali ve Elizabeth arasında kalıyor

Nadia süreç içinde Ali’nin değişen tavrını anlamaya çalışır. Ali, Elizabeth’i yakalamak üzere Sacit Komutan’dan açık emir alır. Nadia, annesini doğru yola çevirebilmek için Ali’den zaman ister. Bu rica kabul görmeyince ipler gerilir. Nadia, Ali ile Elizabeth arasında kalır. Baş gösteren anlaşmazlık neticesinde karşı karşıya gelen Ali ve Nadia, bu büyük krizi ilişkileri zarar görmeden atlatabilecek midir?

‘Al Sancak’ın başrollerinde; Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan, R.Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Nihat Altınkaya, Funda İlhan, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker Güler, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın, Suna Ayar, Eslem Akar, Asuman Çakır, Tutku Damla Aygan gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

“Al Sancak” 14. Bölümüyle 11 Mayıs Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de!