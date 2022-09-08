Gemi kaptanından Karadeniz’de mayın ihbarı!
Kaptan Gamze isimli gemi kaptanı Karadeniz’de mayın uyarısını sosyal medya hesabından yaparak, “100 metre yanımızdan güneye doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.
YENİ AKİT / ANKARA
Karadeniz’de mayın ihbarını ilgili birimlere duyurduğunu belirten kaptan gamze isimli sosyal medya kullanıcısı bölgedeki gemileri de sosyal medya hesabından uyardı.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken Karadeniz’e bırakılan serseri (başıboş) mayınlar Karadeniz’deki gemileri tehdit etmeye devam ediyor.
Gemi kaptanlarını uyardı
Köstence Limanı’nın 40 mil açığında seyir eden gemi kaptanı kendilerine 100 metre yaklaşan mayını fark ederek yetkililere bilgi verdikten sonra bölgede bulunan gemi kaptanlarını da sosyal medya hesabından uyardı.
Kaptan Gamze isimli Twitter kullanıcısı, “Arkadaşlar Köstence limanının 40 mil açığında mayın 100 metre yanımızdan güneye doğru ilerliyor Karadeniz'de olan ya da Karadeniz'de gemisi olanlar dikkat etsin gerekli yerlere rapor ettik bilginize” ifadelerini kullandı.