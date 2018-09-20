Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?

yeniakit.com.tr - Yaklaşık 20 gün boyunca Yenikapı’da demirlenen Rahmeh adlı Türk gemisinin içinde şarbonlu hayvan olduğu, ve uygun fırsatın bulunması durumunda hayvanların İstanbul’a indirileceği iddiaları üzerine açıklama yapan Tarım Bakanlığı, söz konusu geminin içinde şarbonlu hayvan taşınmadığını ifade ederek, “Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edecektir.” açıklamamasında bulunmuştu.

'İSPANYA' DENDİ ÇEŞME'YE GİTTİ

Bakanlığın açıklaması sonrası İspanya’ya hareket etmesi beklenen geminin bir süre sonra Çeşme’de durduğu ortaya çıkarken, CHP Çeşme Belediye Başkanı, Çeşme’ye şarbonlu hayvanların indirileceğini iddia etti. Bu iddia üzerine yeni bir açıklama yapmak durumunda kalan Tarım ve Orman Bakanlığı, geminin arıza nedeniyle bölgede demirlendiğini ifade etmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı geminin Çeşme'de demirlediği ifadelerine yer verilmiştir. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, bahsi geçen geminin rotası Cebelitarık Boğazı'dır. Gemi Çeşme civarında uluslararası sularda motor arızası sebebi ile Çeşme Liman Başkanlığı'ndan makine parçası temini için izin istemiştir. Bu sebepten boş olan gemi için rutin prosedürler gereği liman başkanlığınca Çeşme Hudutlar Merkez Sağlık Denetleme Merkez tabipliğinden sağlık kontrolü yapılması istenmiştir. Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır. Sağlık personelinin uygun raporu vermesi doğrultusunda yine geminin uluslararası sularda ikmali ve arızası giderilecektir.”

YUNANİSTAN YÖNÜNDEN KIBRIS’A DÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanlığının “İspanya’ya gidecek.” diye açıkladığı geminin Çeşme’den ayrıldıktan sonra Yunanistan’ın güney kesimlerine doğru yöneldiği öğrenilirken, geminin oradan da rotasını Kıbrıs yönüne doğru kırdığı tespit edildi. İspanya’ya gitmesi beklenen geminin Yunanistan yönünde dönüp İspanya'ya gitmek yerine halen Kıbrıs çevresinde dolaşması kafaları iyice bulandırırken akıllara “Burada ne oynanıyor?, FETÖ operasyonu mu?, Hani İspanya'ya gidecekti?”sorularını getirdi.

İŞTE GEMİNİN SON ROTASI