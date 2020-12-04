Gemi adamları değişimi için "pandemi genelgesi" uygulanacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gemi adamları için riskin en aza indirilmesi ve taşımacılığın aksamadan sürmesi amacıyla "Pandemi Kısıtlamaları Sürecinde Gemiadamları Değişimi Genelgesi" uygulanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Denizcilik Genel Müdürlüğünce Kovid-19 salgınının önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak, deniz yolu taşımacılığının idamesi ettirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı.

Çıkarılan genelge kapsamında, bu süreçte olabilecek seyahat kısıtlamalarında, gemiye katılış ve gemiden ayrılışları kolaylaştırmak üzere gemi adamları ulusal seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu süreçte, Türk boğazlarından geçiş yapan gemiler için personel değişimleri İstanbul ve Çanakkale'de yapılacak.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmemiş gemilerin personel değişimine izin verilmeyecek.

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Kovid-19 sebebiyle seyahat kısıtlaması uygulanan ülke vatandaşı olan gemi adamlarının değişimine ilişkin kararlar, gemi adamının gemiye katılış tarihi ve geminin uğrak limanları dikkate alınmak suretiyle sınır kapısı mülki idare amirince değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu uygun görülmeyen değişimlere izin verilmeyecek.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanları arasında düzenli sefer yapan gemilerde görev alan gemi adamları, yurt içi lojistik çalışan olarak değerlendirilecek ve karantina kısıtlamalarına tabi olmayacak.

Türkiye'ye giriş ve çıkış yasağı olan yabancı uyruklu gemi adamları, genelgenin kapsamı dışında tutulacak.

Gemi adamı değişimleri için yapılacak masraflar ve giderler, gemi donatanı, işleteni veya acentesi tarafından karşılanacak.

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Türkiye'de gemiden ayrılacak veya gemiye katılacak yabancı uyruklu gemi adamı değişimleri sadece Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Yalova, Mersin ve Samsun'da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ilgili birimleri tarafından geminin limana varışına müteakip yayımlanan talimatlar kapsamında gerçekleştirilecek sağlık kontrolünde, ayrılacak personelin Kovid-19 belirtisi gösterip göstermediği tespit edilecek. Herhangi bir belirti varsa personelin karantina, tedavi ve seyahatine ilişkin hususlar, yetkili makamların uygulamalarına tabi olacak.