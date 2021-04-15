Gelsenkirchen’de ramazan ayı boyunca akşam Ezanı açıktan okunacak

Almanya’nın birçok şehrinde bu ramazan da geçen sene olduğu gibi açıktan ezan okunacak. Bu camilerden biri olan Gelsenkirchen’in Hassel ilçesinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii’nde ramazan ayı boyunca akşam ezanı açıktan okunarak Müslümanlara iftar vaktini haber verecek.

Pandemi nedeniyle ramazan ayına mahsus bu uygulama ile, ramazan ayı boyunca, salgın öncesi olduğu gibi camilerde toplu iftar ve ibadet gerçekleştiremeyecek olan Müslümanlara moral verilmesi amaçlanıyor. Böylece camilerdeki geniş iftar sofralarında bir araya gelemeyen Müslümanlar, ramazanın sonuna kadar iftarı akşam ezanı ile açacak.

Ramazana özel uygulama ile ilgili WDR‘ye konuşan Mescid-i Aksa Camii Dernek Başkanı Cesur Özkaya, “Müslüman cemaatimizi desteklemek ve onları sevindirmek istiyoruz.” dedi. Camide hâlihazırda 20 yıldan beri her cuma vakti ezan açıktan okunuyor.

Komşulara Mektup Gönderildi

Semt sakinlerinin ezandan rahatsız olmalarının istenmediği ifade edilirken, çevreyi rahatsız etmemek için gerekli gürültü önleme yükümlülüklerinin de yerine getirildiği vurgulandı. Dernek Başkanı Özkaya ayrıca bu isteklerini açıklayan bir mektup yazarak semt sakinlerine dağıttıklarını aktardı. Mektupta, açıkta okunan ezanın salgın sürecinde bir dayanışma sembolü olarak, inanlara bir cemaat oldukları hissini hatırlatma amacı taşıdığı ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Ezanın ramazan ayının son günü 12 Mayıs’a kadar her akşam dışarıdan duyulacak şekilde okunacağı belirtilirken, herhangi bir sorusu olan semt sakinlerinin de her zaman kendileriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, sesten rahatsız olan çok sayıda semt sakini bulunması nedeniyle Gelsenkirchen’deki başka hiçbir camide ezanın açıktan okunması uygulamasına müsaade edilmediği bildirildi.

Osnabrück’te Cuma Vakti Açıktan Ezan Uygulaması

Osnabrück’te ise 6 camide camiler ramazan boyunca ezanı dışarıdan duyulacak şekilde okuyabilecek. Ancak camilerin tamamen kapalı olduğu 2020 yılı ramazan ayında akşam vakitleri açıktan okunan ezan, bu sene cuma vakitleri açıktan okunacak.

Osnabrück Belediye Meclisi tarafından 9 Mart’ta kabul edilen düzenlemeye göre Osnabrück’teki ilgili camilerde ramazanın birinci günü 13 Nisan’da başlayan uygulama 12 Mayıs’a kadar devam edecek.

Belediye meclisi kararla ilgili olarak, inananlar arası iyi bir birlikteliğin öncelikle Osnabrück halkının kültürlerine ve dinî inançlarına yönelik saygı ve kabulü gerektirdiğini vurguladı. Geçen yıl ramazan ayında ezanın açıktan okunması uygulamasına gelen büyük çoğunluğu olumlu tepkinin de, birçok insanın Müslüman vatandaşlara yönelik bu dayanışma ve birlik mesajını desteklediğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadethanelerin kapanmasının ardından topluma moral vermek amacıyla birçok şehirdeki camilerde dışarıdan duyulabilecek şekilde ezan okunmasına izin verilmişti. Bununla birlikte ezanın açıktan okunma meselesi Almanya’da tartışmalı bir konu olma özelliğini koruyor.