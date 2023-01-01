Geliyorsan gel de bu dedikodular bitsin!

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun yerine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Vincent Aboubakar'ın sarı - lacivertlilere geleceği konuşulurken, Kanarya'nın peşinde olduğu yıldızın Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, bir dönem Trabzonspor'da da oynamış olan yıldız futbolcu için teklifini yaptı.

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 16. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklanan Joao Pedro'nun yerine transfer düşünen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetimden 4 transfer istediği ve bu bölgeler arasında önceliğinin stoper ile forvet hattı olduğu ifade edildi.

Savunma takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile çözecek olan sarı - lacivertlilerde forvet için ise gündeme Vincent Aboubakar gelmişti.

Kamerunlu yıldız için görüşmelerini sürdüren Kanarya, Trabzonspor'daki performansıyla bir dönem Türkiye'yi sallayan ve gol krallığı yaşayan bir ismi daha radarına almıştı.

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için girişimlerine başlayan Fenerbahçe, oyuncunun bonservisinin bulunduğu kulüp olan Leipzig ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Norveçli golcüyü bonservisiyle göndermek isteyen Leipzig'in Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak baktığı ve ayrılığa çok yakın olduğu belirtildi.