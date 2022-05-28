Geliyor gelmekte olan! Türkiye’nin Suriye’deki etkisi perçinleniyor

YENİ AKİT ANKARA

Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü ayını tamamlayıp dördüncü ayına girerken bölgede denklemler değişmeye devam ediyor. RUSEN Başkanı Prof.Dr.Salih Yılmaz Rusya'nın Suriye'de durmasının anlamsızlaştığını belirtti.

"Lavrov: Askeri görevimiz kalmadı"

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov; "Rusya'nın Suriye'de neredeyse hiç askeri görevi kalmadı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı elbette kayıtsız kalamaz. ABD, Fırat'ın doğusunda ayrılıkçılığı teşvik ediyor." dedi.

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın da daha önce belirttiği gibi Rusya'nın Suriye'de varlığının nedenleri Ukrayna'da savaş ile ortadan kalktı. Türkiye ile Suriye'de güçlü işbirliğine giderek Tartus'u korumakla ilgileniyor.

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasından bir süre önce şu yorumda bulunmuştu:

"Rusya'nın 2015'de Suriye'ye müdahalesi daha çok Kırım krizinde Ukrayna'ya bağlı olarak ABD'ye bir karşılık vermesiydi. Ukrayna Savaşı ile Rusya'nın Suriye'de Tartus dışında bir varlık göstermesi faydalı olmaktan çıktı."

Rus yetkililerin yaptığı açıklamalar Türkiye'nin bölgede artık en etkili aktör olma yoluna girdiğini gösterirken uzmanlardan gelen yorumlar da bu noktaya doğru evrilmiş görülüyor.