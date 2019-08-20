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"Gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşanıyor"

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Op.

20 Ağustos 2019 Salı 12:10
"Gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşanıyor"

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, istatistiklere göre gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığı ifade ederek, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.


Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklarda göz sağlığına dikkat çekti. Problemin önlenmesi için düzenli göz sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.


3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da 2 yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti.


Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı. Göz sağlığı, çocuğun bedensel gelişiminin yanı sıra; eğitim hayatı açısından da büyük önem taşıyor; çünkü öğrenmenin yüzde 80’i görme duyusuyla sağlanıyor. Özellikle göz tembelliğinin okul öncesinde belirlenmesi gerekiyor. Bazen çocuklardaki göz sorunları okulda öğretmenlerinin dikkatiyle ortaya çıkıyor ve o sayede muayeneye geliniyor. Halbuki, göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Bu açıdan düzenli göz muayenesi ve erken tanı önem taşıyor" diye konuştu.



Erken tanı önemli


Erken belirlendiği takdirde göz tembelliği tedavisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, okul öncesindeki çocukların ailelerine büyük görev düştüğünü kaydetti.


Göz kayması ve şaşılık gibi problemlerin ailelerce fark edilebildiğini fakat kırma kusuru diye tabir edilen sorunların ancak muayenede anlaşılabildiğini dile getiren Asena, "Görme bozukluğu yaşayan çocuklar kendi görme düzeylerinin normal olduğunu düşünüyor. Bir de henüz konuşamayan küçük çocuklarda çocuğun kendini ifade edememesi nedeniyle fark edilebilecek kadar belirgin göz problemlerinin bile teşhisi geç döneme kalabiliyor. Bu noktada ailelere büyük görev düşüyor. Konuşma dönemi öncesindeki çocuklarda, özel muayene yöntemleri kullanılarak, çocukta bir göz kusuru olup olmadığını anlayabiliyoruz" diye konuştu.


Göz problemi olmayan çocukların 2 yılda bir, gözlük kullanan çocukların ise 6 ayda bir mutlaka göz muayenesi yaptırmasının önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz rahatsızlıkları olan ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:10
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