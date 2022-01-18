Gelişen ülkeleri bekleyen yeni risk: Borç krizi!

Düşük gelirli 74 ülkenin bu yıl 35 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi bulunuyor. Bu rakam geçen yıla göre 11 milyar dolarlık (yüzde 45) bir artışa işaret ediyor. Yatırımcılar artan borç ödemelerine karşı temerrütlerin artacağından endişe ediyor. Bu dönemde odakta Sri Lanka, Gana, El Salvador ve Tunus bulunuyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, birçok ülkenin gücünün olmadığı bir dönemde borç geri ödemeleri ile karşılaşacağını söyleyerek, “Düzensiz temerrüt dalgası riski artıyor” dedi.

Dünya Bankası’nın geçen hafta yayımlanan son raporunda da düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ının borç yapılandırmasına ihtiyaç duyabileceği belirtilirken, yeni bir borç krizinin muhtemel olduğu uyarısı yapılmıştı. Özellikle artan borçlanma maliyeti, borçların refinansman maliyetini büyük ölçüde artıyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ise borç miktarının artması ve mali alanın azalmasının gelişen ülkeleri 10 yıl bu riskle yaşamaya ittiği vurgusunu yaptı.

kaynak:bloomberg