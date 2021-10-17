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Ekonomi Gelirlerimiz eylülde 2020’ye göre yüzde 49,4 arttı
Ekonomi

Gelirlerimiz eylülde 2020’ye göre yüzde 49,4 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 12:05:00 -
Gelirlerimiz eylülde 2020’ye göre yüzde 49,4 arttı

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artarak 117 milyar 921 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 30,3 artışla 141 milyar 507 milyon liraya ulaştı. Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 yükselerek 990 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 20,9 artarak 1 trilyon 51 milyar 650 milyon liraya çıktı.

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