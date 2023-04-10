Gelirleri azalmasına rağmen geri adım atmıyor! ABD'ye petrol savaşı açan Rusya'dan yeni hamle

Suudi Arabistan’ın yer aldığı 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın da olduğu 10 ülkeden oluşan OPEC + üyelerinin geçtiğimiz hafta başlattığı petrol savaşlarında yeni iddia: “Rusya Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol üretimini geçen ay günde yaklaşık 700 bin varil azalttığını açıkladı.”

İddianın sahibi Amerikan Bloomberg Televizyonu…

Dikkat çeken nokta ise, Rusya’nın şubat ayında günlük 500 bin varil kesinti yapacağının restini çekmiş olması… Bloomberg’e göre, Rusya el artırmış ve kesintide günlük 200 bin varil artışta bulunmuş!

Dünyada gerilime neden olan olay 2 Nisan gecesi, bazı OPEC + ülkelerinin “gönüllü” olarak mayıs ayında petrol üretiminde günlük toplam 1.6 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasıyla başlamıştı. 3 Nisan Pazartesi piyasaların açılmasıyla petrol fiyatları 85 dolara kadar fırlamış; olay Suudi Arabis­tan’ın Rusya’yla bir olup ABD’ye kafa tutması olarak algılanmıştı.

Son iddiayı Rus Enerji Bakanlığı’na yakın kaynaklara dayandıran Bloomberg, “Rusya’nın fiilen ne kadar petrol pompaladığı konusundaki belirsizliği artırıyor” dedi ve nedenini şöyle açıkladı: “Verilen rakam, ülkenin mart ayı deniz yoluyla ihracatına ve yerel rafinelere tedarikine ilişkin verilerle tutarsız.”

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Bloomberg’in verileri, Rusya’nın günde yaklaşık 1.285 milyon ton veya 9.4 milyon varilin üzerinde ham petrol pompaladığını gösteriyor. Aynı zamanda, emtia ihracatı mart ayının son haftasında günde 4,13 milyon varil artışla önemli ölçüde arttı.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bütçe gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 5.6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Bütçe gelirlerinin 4 trilyon rublesinin petrol ve doğalgaz dışı gelirlerden elde edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise 8 trilyon ruble düzeyinde tespit edildiği kaydedildi. Buna göre, Rusya’da federal bütçe yılın ilk çeyreğinde 2.4 trilyon ruble açık verdi.

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak Rusya’nın Ural petrolü fiyatında yaşanan düzeltme ve düşen doğalgaz ihracatına işaret edildi.

Açıklamada, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin temini ve giderlerin finansmanına yönelik süreçlerin, bütçe uygulamasının kademeli bir şekilde normalleştiğine işaret ettiği belirtildi. Ulusal Refah Fonu rezervlerinin, bütçe açığını kapatmak için kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın Ural petrolü ihracatında uyguladığı indirimin de özellikle yılın ikinci yarısında azalmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: Dünya Gazetesi