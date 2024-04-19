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Spor Geliri kaçırdı! Fenerbahçe’de büyük kayıp
Spor

Geliri kaçırdı! Fenerbahçe’de büyük kayıp

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:36:00 -
Geliri kaçırdı! Fenerbahçe’de büyük kayıp

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe önemli bir gelirden oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe önemli bir gelirden oldu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönünce Avrupa arenasından kasasına giren para da 9.8 milyon Euro'da kaldı.

Sarı lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.

Kanarya yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı, ancak olmadı...
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