Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasına göre gelir uzman yardımcılığı sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü 17.30'da sona erecek.

Başvurular "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gelir Uzmanı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi günü saat 10: 00'da Ankara'da yapılacaktır.

Sınav yöntemi ile yapılacak yazılı sınavı geçenler sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihi ile ilgili kurumun internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.