Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının daha önce açıkladığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasına göre gelir uzman yardımcılığı sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü 17.30'da sona erecek.
Başvurular "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Gelir Uzmanı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi günü saat 10: 00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınav yöntemi ile yapılacak yazılı sınavı geçenler sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihi ile ilgili kurumun internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.