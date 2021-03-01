Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? GİB personel alımları

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 personel alımı ile pek çok ilde istihdam gerçekleştirecek. 22'si merkezde istihdam edilmek üzere 174 adeti farklı illerde istihdam edilecek olan Gelir İdaresi personel alımı, belirli şartları karşılayan vatandaşlar için başvuruya açık olacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı şartları neler olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımları ne zaman?

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek?

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.